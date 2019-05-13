"Получила кайф": Семенович расхвалила выступление в ЛДНР

Семенович похвасталась концертом на оккупированном Донбассе / instagram.com/ann_semenovich

Российская певица Анна Семенович выступила в оккупированных Россией Алчевске и Енакиево на празднике, посвященном пятилетию самопровозглашенной республики.

"Это было круто. Когда на площади собирается 15 000 т человек, то происходит волшебство. Спасибо каждому из вас, за вашу энергетику и любовь", - прокомментировала она видео с концерта, опубликованное в Instagram.

Исполнительница рассказала, как тепло ее принимали в ЛДНР. И добавила, что получила удовольствие от концертов.

"Немножко утомилась, но получила такой кайф за эти два дня концертов. Спасибо, каждому, кто пришел. Я вас так люблю, вы такие крутые, у вас такая энергия нереальная. Немного подосипла, концерты были на улице, голос немножко замерз", — пояснила она.

Семенович пожаловалась, что по дороге домой копания Аэрофлот испортила ее дорогой чемодан. Она доехала на автомобиле до Ростова, откуда затем улетела в Москву. При погрузке в самолет испортили ее личные вещи, и она намерена писать жалобу.

"Короче, я прилетела, получила багаж. Вы посмотрите, что с моим чемоданом! Это как надо было умудриться его кидать? Это что с ним делали? Я в шоке! Это новый чемодан, дорогущий чемодан. Обалдеть! Главное, чтобы костюмы были внутри целые. Это как так помять чемодан, чтобы он в таком виде был? Это надо было скакать на нем? Пишем жалобу, а что делать! — сообщила возмущенная певица.

/ Фото: Instagram/ann_semenovich

Напомним, Семенович внесли в базу сайта Миротворец за вояжи в Крым и Донецк.