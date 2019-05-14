Церковный скандал: во Владимирский собор в Киеве к Филарету пришли всего 4 епископа

14 мая 2019, 13:59

Мероприятие во Владимирском соборе в Киеве рассматривались как своего рода "парад сил".

Патирарх Филарет
Патирарх Филарет / УНИАН

Во Владимирский собор в Киеве на церемонию почтения памяти священномученика Макария, во вторник, 14 мая, по приглашению Филарета пришли только 4 епископа.

По  информации, молитвенное празднование в честь священномученика Макария - традиционный для УПЦ Киевского патриархата праздник. Приглашения на него были напечатаны на бланках Киевского патриархата и подписаны "патриархом Киевским и Всея Руси-Украины" Филаретом.

Отметим, что вокруг мероприятия возник громкий скандал, который обострился из-за отсутствия упоминаний о ПЦУ в приглашениях.

Также почетный патриарх Филарет завил о наличии у него полномочий для созыва Собора и допустил в будущем вероятный раскол новосозданной Православной церкви Украины.

После этого стало известно, что среди адресатов приглашения не было митрополита Епифания. После этого глава ПЦУ заявил, что возвращение к прежней структуре Украинской православной церкви Киевского патриархата приведет к отзыву томоса об автокефалии и изоляции церкви.

Чуть позже стало известно,  что  Филарет таки пригласил митрополита Епифания почтить память священномученика Макария. При этом приглашение Филарета было направлено на бланке УПЦ КП.

Следует подчеркнуть, что мероприятие во Владимирском соборе рассматривались как своего рода "парад сил", на котором Филарет должен был проверить, какое количество иерархов может поддержать его идею восстановления УПЦ КП.

В ответ на приглашение на празднование в Киев 14 мая приехали только четыре епископа из более чем 60: архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, а также группа иерархов из бывших приходов УПЦ КП в России митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, его викарий Петр и епископ Адриан, сообщает ВВС-Украина.

Не явился один из самых влиятельных иерархов ПЦУ, который в объединительном соборе был основным конкурентом Епифания на предстоятельство в новой церкви, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, которого источники называли одним из возможных союзников Филарета.

Добавим, что во время диптиха Филарет упомянул митрополита Киевского и всея Украины Епифания, это означает, что он признает предстоятельство Епифания.

Напомним, ранее Филарет дал наказ Владимиру Зеленскому после его победы на выборах.

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УПЦКП патриарх Филарет Владимирский собор Климент Митрополит Епифаний ПЦУ
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