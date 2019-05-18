Часть Ивано-Франковщины засыпало градом, опубликованы фото и видео

На Ивано-Франковщине в пятницу выпал град / facebook.com/andrij.budzak

В пятницу, 17 мая, в Надворнянском районе Ивано-Франковской области выпал град.

Град был в поселке Делятин, написал в Facebook житель города Надворная Andrij Budzak.

Пользователь также опубликовал фотографии, на которых видно, что град покрыл дорогу.

Жительница Надворной Іванна Протиняк в соцсети поделилась, что в городе тоже был град и показала его снимки.

На фото видно, что некоторые градинки размером почти с перепелиное яйцо.

"Дорога по направлению Делятин — Надвирная покрыта градом местами до 5-10 см...", — сообщил пользователь Василь Непеляк.

Дорога по напрямку Делятин -Надвірна вкрита градом місцями до 5- 10 см .... Опубликовано Василь Непеляк Пятница, 17 мая 2019 г.

Напомним, 28 апреля (отмечалась Пасха) в Карпатах — на горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области — выпал снег, а в городе Коростене Житомирской области был крупный град.