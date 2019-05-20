Порошенко снова собрался в президенты

Порошенко уже готовится к выборам-2024 / Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен принять участие в выборах президента страны в 2024 году.

"Да, я остаюсь в политике и буду рад помочь новому президенту советом, когда он ему понадобится. И да, я буду искать способ принять участие в следующих президентских выборах", - сказал он в интервью изданию Die Welt.

Порошенко заявил, что его намерение вновь бороться за пост главы государства связано не с жаждой власти, а желание "не потерять достигнутое" при его сроке.

Напомним, бывший президент Петр Порошенко, глава Кабинета министров Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий заперлись в кабинете после инаугурационной речи Владимира Зеленского в Верховной Раде.