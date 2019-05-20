Порошенко показал свой новый стеклянный офис

Экс-президент перебрался в свой шикарный и современный партийный офис / Фото: Facebook/Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко показал новый офис, в который он переехал 20 мая после инаугурации нового главы государства Владимира Зеленского.

"Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - сказано в сообщении на официальной странице Порошенко в Facebook.

Экс-президент перебрался в офис его партии БПП, который расположен неподалеку от Киево-Печерской Лавры. Вместе с ним на встрече присутствовал его пресс-секретарь Святослав Цеголко, которого он ранее уволил с должности спикера президента Украины.

/ Фото: Facebook/Петр Порошенко

Напомним, Порошенко заявил, что намерен принять участие в выборах президента страны в 2024 году.