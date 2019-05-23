Скандал на передовой: в ВСУ разослали опросник о переговорах с боевиками, командование заявило об ошибке

Бойцов ВСУ спросили о перговорах с боевиками / УНИАН

Начальник пресс-центра оперативного командования Север Виталий Кириллов заявил о том, что в войска на Донбассе была ошибочно разослана телеграмма по опросу бойцов об отношении к переговорам с боевиками "ЛДНР".

По его словам, документ ошибочный, сейчас он отменен, по этому поводу назначена служебная проверка, сообщает УНИАН.

"Действительно, такой документ был направлен в воинские части, однако смысл его был искажен ... указанная в документе информация должна была касаться не опроса военных, а сбора информации о настроениях гражданского населения, живущего возле воинских частей, мест дислокаций, в областных пунктах, городах", - отметил он.

Читайте такжеКравчук предложил учитывать позицию боевиков при решении конфликта на ДонбассеОн также пояснил, что такая информация нужна для прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных Сил Украины и воплощения в жизнь предупредительных мер на будущее по защите гражданского населения.

"Анализ этих сведений - это информация для служебного пользования, это наш внутренний документ. Такой анализ общественно-политической обстановки делается постоянно, просто в этом случае информация искаженной попала в воинские части", - добавил он.

Читайте такжеВосемь солдат ВСУ попали в плен боевиков – штаб ООС

"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношение военнослужащих относительно возможных переговоров с "ДНР"/"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения (доложить, - ред.) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", - говорилось в документе, который обнародовал фонд Вернись живым.

/ savelife.in.ua

Напомним, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность проведения референдума о мире с Россией по Донбассу.