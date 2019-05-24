Бывшая жена Потапа пришла к нему на свадьбу с новым ухажёром

Ирина Горовая / instagram.com/gorovaya_irina

На свадьбе Потапа и Насти Каменских 23 мая, о тайном романе которых судачили целых 13 лет, была замечена и бывшая жена рэпера.

Продюсер Ирина Горовая, которая была в браке с Потапом 15 лет, на его свадьбу с Настей Каменских пришла в нежно-голубом платье с бантом на груди, с открытыми плечами, благодаря чему было отчетливо видно ее тату.

Бывшая жена Потапа зажигала на его свадьбе / instagram.com/gorovaya_irina

Сопровождал бывшую жену Потапа ее новый возлюбленный Евгений Артюхов. Пара не скрывала своих чувств, они держались за руки и целовались.

Об новом мужчине Ирины Горовой известно, что он является бизнесменом, адвокатом с опытом защиты бизнеса 16 лет, совладельцем юридической компании ASA GROUP.

Напомним, ранее бывшая жена Потапа поздравила его с женитьбой на Каменских. В своих Instagram Stories Горовая опубликовала фрагменты из нового клипа ПТП Константа, в котором репер признается в любви своей невесте Насте Каменских. Видео продюсер сопроводила короткой подписью: "Поздравляю, ребята!"

Также ранее бывшая жена украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, рассказала о знакомстве, семейной жизни, разводе и совместной работе после него.