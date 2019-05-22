"Мы вместе отбирали ему барышень": жена Потапа рассказала о семье и разводе

22 мая 2019, 22:55

Продюсер уверяет, что экс-супруги стали партнерами в бизнесе и друзьями.

Потап с женой после развода остались друзьями и партнерами / Фото: Instagram/Ирина Горовая

Бывшая жена украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, рассказала о знакомстве, семейной жизни, разводе и совместной работе после него.

"Мы были друзьями, у него были барышни, мы даже отбирали их вместе, кастинги. Я тогда еще была замужем…  Ему было 18 лет. Когда я его в первый раз увидела, это было кафе Вечерний Киев в Пассаже. Леша своей харизмой подружил со мной. Я помню лето, "вечерка", я сижу в кафе (я всегда его ждала, уже тогда были намеки на симпатию) и он идет навстречу. Я подумала: "Какой красавчик!" Он удивлял своими текстами прикольными, музыкой, влюблял в себя всю окружающую среду. Он работал МС, учился в университете, какую-то музыку писал —  по сути, был каким-то бездельником", - рассказала Ирина Горовая программе Слава+ на YouTube-канале Люкс-ФМ.

Потап с бывшей женой и сыном / Фото: Instagram/Ирина Горовая

Экс-супруга призналась, что именно она рассмотрела в Потапе музыкальные способности и помогла ему продать первый авторский трек на 400 долларов. Затем она еще не один раз помогла, а затем и сама втянулась в мир шоу-бизнеса.

"Ему было 19, мне было 22. Расписались мы через 7 лет, когда мне было 29, а развелась я официально в 27, хотя мы тогда уже с мужем и не жили вместе", - поделилась Горовая.

Ирина гордится тем, что после развода они с Потапом смогли сохранить дружеские отношения, и теперь вместе ведут бизнес и создают новые творческие проекты.

"Мы не играли пару. Мы же партнеры. Мы просто недоговаривали, но и не говорили, что любим друг друга – упускали какие-то моменты. Я очень горжусь этими отношениями, мы дико близкие люди. Конечно, мы прошли все – наши отношения начались с искренней дружбы, потом мужчина и женщина, потом муж и жена, параллельно мы стали партнерами, потом опять друзьями", - отметила Горовая.

Напомним, в СМИ просочилась информация, что Каменских и Алексей Потапенко сыграют свадьбу уже 23 мая, в четверг. После появления этой информации в пресс-службе певицы дали официальный ответ.

Кроме того, СМИ разузнали, кто же будет свидетельницей на свадьбе артистов.

Отметим, что Потапу и Насте уже давно приписывают роман, но в последнее время артисты подогревают интерес к себе общими фото, нежными посланиями в Instagram. Кроме того, пару "ловили" на совместном отдыхе, некоторые фанаты и вовсе считают, что знаменитости поженились- Каменских не раз показывала кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце.

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жена Потап Алексей Потапенко
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