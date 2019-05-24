"Взлетит гривна, уволят людей": в НБУ напугали украинцев страшилкой о финансовом кризисе

Милованов напугал украинцев дефолтом / facebook.com/ Тимофей Милованов

24 мая, в пятницу, первый заместитель главы Совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов заговорил о дефолте и напугал украинцев в преддверии выходных, что стране придется занимать средства под 30% годовых вместо нынешних 8-10%.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство, и программа МВФ нам критически важны. Не будет этого - взлетит гривна, уволят людей, будет закрываться бизнес", - пишет Милованов на своей странице в Facebook.

Первый заместитель главы Совета НБУ подчеркнул, что люди будут недовольны. Для того, чтобы успокоить людей, придется сажать старую власть.

"Это понравится обществу. Но посадки не изменят экономику. Инвестиций, новых технологий, и рабочих мест больше не станет. Через некоторое время люди направят свою злость против новых Президента, Правительства и Совета. Будет хаос", - нарисовал ужасающую картину будущего Милованов.

Экономист подчеркнул, что это "достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два".

"Возможностей быстро запустить экономику нет. Важно удержать макроэкономическую стабильность, чтобы уменьшить вероятность такого сценария", - резюмировал Милованов.

В ответ на такие страшилки, народ в Сети активно включился в дискуссию.

"Если бы Порошенко и ко не занимались тупым воровством, а работали в интересах страны, Украине получила бы еще 8 млрд.помощи, по словам Могерини. Там нет таких процентов! Порошенко и Гонтарева должны сидеть пожизненно в тюрьме за свои преступления перед украинским народом", - ответил Goga Kiev.

"В преддверии глобального экономического кризиса критически важно как можно скорее перезагрузить власть и создать стабильное правительство. Сейчас правительства нет, есть одни и.о. Досрочные парламентские выборы позволят новой Раде приступить к работе уже в августе, новый бюджет будет утверждать уже она, переговоры с МВФ быстрее возобновятся. Сейчас - полный коллапс исполнительной власти, недееспособна. А выбрать новую невозможно - коалиции нет. Досрочные выборы сейчас просто необходимы", - отметила Elizaveta Zhuravleva.

Некоторые предположили, что на помощь приедет Саакашвили.

"Пан Тимофей, 8-10 % это просто грабеж и Гос.зрада. Нормальный бизнесмен более 3% не брал бы кредит в таких обьемах, это же заведомая кабала. Эти уроды продали Страну небожителям. МВФ и ему подобные- жулики высшего уровня и работать с ними- путь в банкротство. Надо кинуть их всех и снять с Украины обязательства перенаправив на тех уродов, которые брали эти дорогие деньги и прикарманивали. Ваши прогнозы жахливы, а я думаю,- если посадки с конфискацией, то казну можно переполнить и закрыть большинство вопросов. Думаю таки подтянут Саакашвили и дела пойдут веселее", - сказал Игорь Романов.

Напомним, ранее эксперты рассказали Главреду, надолго ли укрепилась гривна и когда ждать роста курса валют.

Также ранее банкиры рассказали о последствиях роспуска Рады.