"Взлетит гривна, уволят людей": в НБУ напугали украинцев страшилкой о финансовом кризисе

24 мая 2019, 19:55

Первый заместитель главы Совета НБУ подчеркнул, что люди будут недовольны.

Тимофей Милованов
Милованов напугал украинцев дефолтом / facebook.com/ Тимофей Милованов

24 мая, в пятницу, первый заместитель главы Совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов заговорил о дефолте и напугал украинцев в преддверии выходных, что стране придется занимать средства под 30% годовых вместо нынешних 8-10%.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство, и программа МВФ нам критически важны.  Не будет этого - взлетит гривна, уволят людей, будет закрываться бизнес", - пишет Милованов на своей странице в Facebook.

Первый заместитель главы Совета НБУ подчеркнул, что люди будут недовольны. Для того, чтобы успокоить людей, придется сажать старую власть.

"Это понравится обществу. Но посадки не изменят экономику. Инвестиций, новых технологий, и рабочих мест больше не станет. Через некоторое время люди направят свою злость против новых Президента, Правительства и Совета. Будет хаос", - нарисовал ужасающую картину будущего Милованов.

Экономист подчеркнул, что это "достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два".

"Возможностей быстро запустить экономику нет. Важно удержать макроэкономическую стабильность, чтобы уменьшить вероятность такого сценария", - резюмировал Милованов.

В ответ на такие страшилки, народ в Сети активно включился в дискуссию.

"Если бы Порошенко и ко не занимались тупым воровством, а работали в интересах страны, Украине получила бы еще 8 млрд.помощи, по словам Могерини. Там нет таких процентов! Порошенко и Гонтарева должны сидеть пожизненно в тюрьме за свои преступления перед украинским народом", -  ответил Goga Kiev.

"В преддверии глобального экономического кризиса критически важно как можно скорее перезагрузить власть и создать стабильное правительство. Сейчас правительства нет, есть одни и.о. Досрочные парламентские выборы позволят новой Раде приступить к работе уже в августе, новый бюджет будет утверждать уже она, переговоры с МВФ быстрее возобновятся. Сейчас - полный коллапс исполнительной власти, недееспособна. А выбрать новую невозможно - коалиции нет. Досрочные выборы сейчас просто необходимы", - отметила Elizaveta Zhuravleva.

Некоторые предположили, что на помощь приедет Саакашвили.

"Пан Тимофей, 8-10 % это просто грабеж и Гос.зрада. Нормальный бизнесмен более 3% не брал бы кредит в таких обьемах, это же заведомая кабала. Эти уроды продали Страну небожителям. МВФ и ему подобные- жулики высшего уровня и работать с ними- путь в банкротство. Надо кинуть их всех и снять с Украины обязательства перенаправив на тех уродов, которые брали эти дорогие деньги и прикарманивали. Ваши прогнозы жахливы, а я думаю,- если посадки с конфискацией, то казну можно переполнить и закрыть большинство вопросов. Думаю таки подтянут Саакашвили и дела пойдут веселее", - сказал Игорь Романов.

Напомним, ранее эксперты рассказали Главреду, надолго ли укрепилась гривна и когда ждать роста курса валют.

Также ранее банкиры рассказали о последствиях роспуска Рады.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
НБУ кризис дефолт Петр Порошенко Владимир Зеленский Михаил Саакашвили Валерия Гонтарева новости Украины Тимофей Милованов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:55
"Взлетит гривна, уволят людей": в НБУ напугали украинцев страшилкой о финансовом кризисе
19:28
Наполи предложил за хавбека сборной Украины 15 млн евро - СМИ
19:03
Россия перекрыла транзит автогаза из Казахстана в Украину
18:30
У Зеленского прояснили вопрос о переезде офиса президента с Банковой
18:24
Епифаний не смог убедить Филарета, что киевский патриархат умер
18:10
"По залету?": Настю Каменских заподозрили в беременности Видео
17:50
В Нафтогазе рассказали о новых ценах на газ для промпотребителей с 1 июня
17:44
"Только не это": Оля Полякова намылилась в политику
17:22
Малышке Тильде уже год: Светлана Лобода впервые показала фото с младшей дочкой
17:05
У Зеленского рассказали, как Парубий и главы фракций противились открытым спискам
17:00
В Нацбанке подсчитали, во сколько Украине обойдется роспуск парламента
16:59
Руслане-46: интересные факты из жизни и достижения украинской певицы Видео
16:41
Главные новости 24 мая: ротация в Нацсовете, третий иск на указ Зеленского о роспуске Рады и саботаж Филарета
16:35
На Порошенко подали в ГБР еще одно заявление и обвинили в завладении телеканалом Фото
16:22
У Яценюка обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады
16:20
"Без трусов?": Ани Лорак покрасовалась в шелковой комбинации
16:15
Рынок геоданных в Украине имеет потенциал к пятикратному росту в течение 5 лет - эксперт новости компании
16:03
Роспуск Рады: в Верховный суд поступил третий иск на указ Зеленского
16:00
У Путина назвали условия встречи с Зеленским по Донбассу
15:59
Украину снова зальют дожди: синоптики предупредили о грозах, шквалах и граде Видео
15:39
Из названия партии Порошенко выкинули его фамилию
15:34
Настя Каменских и Потап к свадьбе похудели на 50 килограммов на двоих Видео
15:30
Суд освободил из-под стражи обвиняемого в госизмене бывшего начальника Генштаба Заману
15:24
Начальник Генштаба ВСУ высказал свою позицию по переговорам с "Л/ДНР" Видео
15:03
Церковный скандал: Филарет наотрез отказался скрепить своей подписью верность ПЦУ Видео
14:39
"ЛНР" передала Украине 60 заключенных
14:25
"Очень неожиданно": Тина Кароль удивила сеть сексуальным фото в нижнем белье
14:15
Судьба ПриватБанка: Нацбанк обжаловал оба решения о незаконности национализации банка
13:57
День Киева 2019: куда пойти, расписание мероприятий
13:45
Бывшая жена Потапа пришла к нему на свадьбу с новым ухажёром
13:19
Ротация в Нацсовете: Зеленский убрал пиарщика Порошенко и вернул Артеменко
12:50
Журналистка Соня Кошкина впервые стала мамой, Бутусов пожелал ей разбить компьютер
12:37
Запрещенный в Украине российский сервис выкупил все права на показ сериала Слуга Народа
12:21
Тереза Мэй объявила о своей отставке
12:00
Под громкие аплодисменты заместителю мэра Львова на голову вылили краску Видео
11:56
"Садомазо на полянке": Светлана Лобода покрасовалась в кожаном лифчике
11:24
Савченко сгоряча главу Генштаба обозвала трусом и раскаялась в этом
10:58
"Мы пара": Потап и Каменских на своей свадьбе исполнили новую версию хита, трогательные видео Видео
10:24
Генерал не отдал честь Зеленскому: начальник Генштаба назвал возможную причину Видео
10:21
Тревожный знак от Запада: он воспользовался украинскими выборами не так, как следует мнение
09:59
Курс валют на 24 мая: доллар "пополнел", а евро потерял несколько копеек
09:54
Презумпция негодяйства: когда ошибки начнут бить по рейтингу Зеленского мнение
08:45
Синоптики предупредили, какие области Украины накроет непогода
08:20
Вакарчук сказал, бросит ли музыку в случае попадания в Раду
08:17
Почему Зеленскому нужны союзники на Донбассе мнение
07:55
В АП прокомментировали петицию за отставку Зеленского
07:38
Когда Троица 2019 в Украине Видео
07:30
Новые выборы 2019: стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Раду
06:58
Игра в сильного президента загнала Зеленского в ловушку мнение
06:32
Войны, голод и потопы: ученые рассказали о жутком сценарии Апокалипсиса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять