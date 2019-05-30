Одни дерутся, другие снимают: в центре Киева девушки устроили жестокие разборки

В центре Киева девушки устроили жестокие разборки / Скриншот

В центре Киева группа подростков устроила жестокие разборки.

Молодые девушки выясняли между собой отношения, при этом одна из них вцепилась в волосы другой, ей на помощь поспешила подруга, однако у жертвы также оказалась сторонница, которая схватила за волосы противницу.

Очевидцы зафиксировали, что сразу несколько девушек схватив друг друга за волосы, таскали противниц по площадке, где происходила драка.

"Девушки в самом центре Киева устроили драку. Одни наблюдают, другие снимают...", – говорится в подписи к кадрам Соответствующее видео опубликовал Киев оперативный.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика:

18+ На відео присутня нецензурна лайка та сцени насильства Дівчата у самому центрі Києва влаштували бійку. Одні спостерігають, інші знімають... Опубліковано Киев Оперативный Середа, 29 травня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком школьницы били сверстницу по лицу и снимали унижения на видео.