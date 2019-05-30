Рада назначила нового члена Нацсовета по телерадиовещанию

30 мая 2019, 15:11

Максим Оноприенко стал членом Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию
Рада назначила нового члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию / slovoidilo.ua

В четверг, 30 мая, Верховная Рада 233 голосами поддержала назначение Максима Оноприенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар подчеркнула, что парламент текущего созыва не назначал членов Нацсовета по своей квоте.

"Но четверка, которая сейчас работает в Нацсовете, была назначена парламентом прошлого созыва. Их полномочия истекают 4 июля нынешнего года. Но очевидно, что мы уже не успеем провести конкурс и назначить всю четверку", - сказала она.

Читайте также"За язык вражды и влияние на психику": Нацсовет по телевидению оштрафовал NewsoneОноприенко был назначен на место Екатерины Котенко-Загорий, которая написала заявление об увольнении по собственному желанию и которую парламент уволил еще в 2016 году.

"По состоянию на сейчас работа Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания заблокирована после отмены указа о назначении туда Владимира Горковенко. И фактически, не может происходить лицензирование региональных телерадиокомпаний по цифровым лицензиям. А аналог мы отключили. И это серьезная сегодня проблема для региональных вещателей. Такое решение могло бы позволить разблокировать работу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания", - подчеркнула Сюмар.

Максим Оноприенко
Максим Оноприенко / tv5.zp.ua

Отметим, что Оноприенко с 2014 года работает гендиректором телекомпании TV5, которая вещает в Запорожской области.

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TV5 принадлежит метзаводу Запорожсталь, который контролируется холдингом Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце своей каденции Петр Порошенко назначил своего пиарщика Владимира Горковенко главой Нацсовета по вопросам телевидения.

В свою очередь новый президент Владимир Зеленский уволил Горковенко с должности члена Нацсовета.

После этого Горковенко подал в суд на Зеленского.

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Верховная Рада Нацсовет по ТВ и радиовещанию Максим Оноприенко
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