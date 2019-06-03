"Покаяться и попросить прощения": Кернесу понадобились прямые переговоры с РФ

Геннадий Кернес / Reuters

Украине необходимо провести прямые переговоры с Россией, заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Почему кто-то стесняется переговоров прямых с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга, а потом находим крайних и не просим прощения", — сказал он во время съезда партии Доверяй делам.

Харьковский градоначальник считает, что прямых переговоров с РФ хотят сами украинцы, передает Медиапорт.

Читайте такжеЧем закончится война Кернеса против Вятровича"Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры", — добавил Кернес.

Напомним, ранее глава УИПН Владимир Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой за неисполнение закона о декоммунизации.