"Уроды и нелюди": автор скандального "стеклянного моста" рассказал об ошибках проекта

Велосипедно-пешеходный мост в центре Киева / Скриншот

При строительстве скандального моста в Киеве, прозрачные панели которого покрылись трещинами, были допущены ошибки, заявил автор проекта, архитектор Андрей Миргородский.

"Мы действительно хотели сделать киевлянам подарок к празднику но не учли некоторые моменты. Это действительно наша ошибка. Мы торопились. По хорошему надо было подождать еще несколько дней. Пока застынет полностью асфальт, пока уберется крошка с покрытия, пока поднимется трава... Это называется предпусковый период. И в мире он длится неделями", - пояснил он в Facebook.

Он также обвинил вандалов в действиях, которые привели к трещинам прозрачных панелей.

Читайте также"Стоимость — дох*я. Качества — н*хуя": в Сети пожаловались на очередную поломку на новом киевском мосту"Но мы ошиблись... Мы не учли, что рядом с нормальными людьми по мосту пройдут уроды! В нормах это не учитывают и мы как-то не подготовились... Наша команда не ожидала, что среди нормальных людей придут нелюди с кирпичами и будут ими проверять прочность накрывочного стекла (которое, кстати, временное из-за крошки от асфальта), будут стрелять в него из пневматики. Мы не учли людей, которые будут ночью ходить по перилам моста и под улюлюканье друзей прыгать с перил на временные стекла.... Мы не учли, что в Украине еще есть люди, которые ночью рисуют краской на стеклах ограждения слова, которые у них в головах... Мы не учли вандалов. В еврокодах про них ничего не сказано... Мы просто хотели сделать подарок, показать , что мы готовы называться ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ!", - добавил Миргородский.

Напомним, на недавно открытом велосипедно-пешеходном мосту в центре Киева треснуло еще одно стекло.