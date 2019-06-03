Грозы, град и +32⁰: синоптик рассказала о погодных сюрпризах вторника и где можно купаться

3 июня 2019, 12:54

Водоемы уже достаточно прогрелись, уточнила Диденко.

жара
Синоптик рассказала о погодных сюрпризах / Фото: Reuters

Погода в Украине 4 июня обещает грозы и солнце.

Грозовые дожди, хоть и кратковременные, ожидаются в большинстве областей Украины, сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Telegram. Местами вероятны сильные ливни, при грозе – шквалы и град.

При этом украинцев ждет жара – до +30 градусов днем, а на юге и востоке даже до +32 градусов. Прохладнее всего будет на западе – до +22-27 градусов.

Погода в Киеве 4 июня будет дождливой, с грозой. Столбики термометров поднимутся до +29 градусов, а во время дождя приспустятся до +24-26 градусов.

"Температура воды в Днепре возле Киева составляет +20-21 градус, в озерах, прудах и канавах, конечно, выше… на нашем черноморском побережье, в Ялте, Одессе, например, +20-22 градуса, а вот на Азовском море вода традиционно теплее, сейчас в районе Геническа, Бердянска +24-26 градусов!" – написала Диденко.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 4 июня

Напомним, синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.

Перед этим народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.

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