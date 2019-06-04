"Пора возвращаться с Майданов": Кернес ответил Зеленскому по памятнику Жукову

Кернес по вопросу декоммунизации Жукова уступать не намерен / УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что на ближайшей сессии горсовета все же будет рассмотрен вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

"Раз я как харьковский городской голова должен стать арбитром в этом вопросе - сообщаю: 1) бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время. 2) вопрос о переименовании проспекта имени генерала Григоренко в проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета, что соответствует украинскому законодательству", - говорится в заявлении мэра, опубликованном 4 июня в ответ на заявление пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

По словам Кернеса, этот вопрос в горсовете должны решить депутаты, которых граждане делегировали для выполнения данных функций и решения подобных проблем. При этом станция метро, ​​носившая ранее имя маршала Жукова, останется с нынешним названием Дворец спорта.

Читайте также"Положили на лопатки": Вятрович поприветствовал снос памятника Жукову в Харькове"Уверен, что в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают выражать свою позицию цивилизованно - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой", - заявил Кернес.

Градоначальник напомнил, что открыто выступал против декоммунизации Жукова, который много сделал для освобождения Харькова. Он добавил, что горожане высказали свое мнение в петиции с просьбой вернуть прежнее название проспекта, которая набрала больше 5000 голосов.

Напомним, Зеленский рекомендовал мэру Харькова Геннадию Кернесу в правовом поле решить конфликт с памятником советскому маршалу Георгию Жукову, взяв на себя роль арбитра.

Как ранее сообщалось, во время съезда партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова националисты снесли памятник Жукову в Харькове.