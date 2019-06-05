"Эскалация вашей агрессии": Зеленский публично обратился к властям РФ

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Главред

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети Facebook обращение к руководству и РФ и командованию российских оккупационных сил на Донбассе.

"Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли три военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Хочу обратиться к руководству РФ и командования ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - заявил он

Напомним, ранее Владимир Зеленский, находясь в Брюсселе с официальным визитом, сделал важное заявление о переговорах с Россией. До этого Леонид Радзиховский российский журналист пояснил, почему избрание Зеленского оскорбило Путина.