"Попытка сокрытия убийства": в ГБР рассказали о расследовании смертельного ранения копами ребенка

Кирилл Тлявов / Фейсбук Татьяна Тлявова

Директор Государственное бюро расследований Роман Труба заявил о начале расследования попытки сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Во время заседания правоохранительного комитета в Верховной Раде он подчеркнул, что ГБР получило информацию о ранении ребенка 1 июня в 5:20, а в 13:00 открыло дело по факту тяжкого телесного повреждения.

По словам Трубы, в этот же день начала появляться информация о возможном травмировании ребенка из-за падения, а не от огнестрельного ранения, передают Українськi Новини.

Читайте такжеУбийство ребенка пьяными копами: жена одного из подозреваемых переложила вину в трагедии на родителей КириллаВ этой связи ГБР открыло новое уголовное производство по ст. 396 (умышленное сокрытие преступления) Уголовного кодекса.

Детективы бюро расследуют, была ли специально распространена ложная информация в СМИ и причастна ли к этому полиция.

Кроме того, Труба заявил, что винтовка, из которой был убит Кирилл Тлявов, не найдена.

"Нами осуществляются следственно-оперативные действия, пока что винтовка не найдена", - рассказал он.

По предварительной информации, подозреваемые убили ребенка из малокалиберной винтовки, сообщил директор ГБР.

Он добавил, что 2 пули из данной винтовки были обнаружены во дворе дома одного из подозреваемых в ночь с 31 мая на 1 июня.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в Переяслав-Хмельницкую центральную райбольницу родители, ребенка сразу прооперировали. После операции ребенок был в тяжелейшем состоянии, не дышал самостоятельно — был подключен к аппарату искусственного дыхания.

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Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

Также стало известно, что стрелявшие в ребенка пьяные полицейские – родственники.

Отметим, что родственники застреленного копами мальчика накануне встретились с Аваковым.