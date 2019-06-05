Снятие блокады Донбасса: Порошенко выдвинул требования к Зеленскому

5 июня 2019, 23:29

Экс-глава государства не согласен с тезисами, которые озвучила украинская делегация в Минске.

Порошенко
Порошенко считает, что Украина "становится на колени" / УНИАН

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому с требованием объяснить заявления украинской делегации на переговорах в Минске, которая предложила снятие экономической блокады с оккупированного Донбасса.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины. Что дальше?" – написал Порошенко в Facebook.

Читайте такжеНовая встреча в Минске: Кучма и Хомчак попытаются добиться прекращения огняЭкс-глава государства напомнил, что блокада ОРДЛО была утверждена 15 марта 2017 решением СНБО. Он заявил, что новый президент через заявления делегации в Минске сдает национальные интересы Украины и "украинская сторона становится на колени".

"Мы никогда не возражали против восстановления экономических связей, но в строгом соответствии с национальными интересами Украины, при условии выполнения упомянутого решения СНБО, прежде всего, установление устойчивого и длительного режима прекращения огня, возвращение захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам", — добавил Порошенко.

У Зеленского информацию о снятии экономической блокады с ОРДЛО пока не прокомментировали.

Ранее стало известно, что Кучма в Минске предложил снять блокаду с оккупированного Донбасса.

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Донбасс Россия Петр Порошенко Владимир Зеленский блокада ОРДЛО
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