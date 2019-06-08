"Злостное невыполнение обязанностей": под Киевом погиб 2-летний ребенок

В Петропавловской Борщаговке погиб 2-летний ребенок / kv.npu.gov.ua

В селе Петропавловская Борщаговка (находится под Киевом) в многоэтажке 2-летний ребенок выпал из окна 8-го этажа и погиб.

Малыш выпал из окна после того, как отец поставил его на подоконник, чтобы он посмотрел в окно, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

По данным ведомства, правоохранители решали вопрос об открытии производства по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса.

"...отец с сыном поднялись на 9 этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На 8 этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно. В это время ребенок через незапертое окно наклонился и упал на землю", — выяснили копы.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний Кирилл Тлявов получил пулевое ранение головы, у ребенка был поврежден головной мозг. Позже СМИ писали, что в мальчика стреляли пьяные полицейские. Вечером 3 июня мальчик скончался в больнице.

На следующий день — 4 июня — в Киеве Голосеевский райсуд решил взять под стражу на 60 дней без возможности внесения залога двух подозреваемых в убийстве ребенка: 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.