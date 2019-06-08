На Киев идет опасная гроза / facebook.com/olya.zorya.1

Синоптики предупредили, что погода в Киеве вечером 8 июня резко ухудшится.

На город надвигается гроза, которая продлится до ночи. В Киевской городской государственной администрации ей уже присвоили первый уровень опасности, то есть желтый. Ожидается шквальный ветер от 15 до 20 м/с.

Жителей и гостей столицы власти призвали соблюдать правила поведения во время грозы, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Ранее синоптики спрогнозировали, когда в Киеве закончатся дожди. В столице скоро будет +30, отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в Украине первая неделя июня 2019 года будет прохладной, а потом придет жара.