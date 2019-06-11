"Мы держимся": капитан захваченного РФ военного судна написал пробирающее до дрожи письмо

Рейдовый буксир "Яны Капу" / А.Олейник/forums.airbase.ru

Украинские военные моряки, которые были захвачены в плен россиянами 25 ноября минувшего года в Керченском проливе, еще не утратили присутствия духа, несмотря на неволю.

Такая информация была опубликована в письме командира буксира Яны Капу Олега Мельничука послу Украины в Чехии Евгению Перебийносу.

"Мы также надеемся, что скоро вернемся домой в Украину. Мы держимся. Все нормально", — написал военный моряк.

Дипломат признался, что крайне горд выдержкой украинцев-узников и потому решился опубликовать фотокопию письма.

Напомним, Олег Мельничук и команда его буксира, а также экипажа катеров "Никополь" и Бердянск были захвачены россиянами из Пограничного управления ФСБ РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.