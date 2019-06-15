Главные новости 15 июня: ключевое условие прекращения войны на Донбассе и ультиматумы Филарета

Курт Волкер назвал главное условие прекращения войны на Донбассе / sud.ua

В субботу, 15 июня, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал ключевое условие прекращения войны на востоке Украины.

В этот же день стало известно, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал об ультиматумах бывшего предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата и почетного патриарха ПЦУ Филарета.

Кроме того сообщалось, что Российская Федерация передала Украине капитана-украинца, задержанного в Черном море.

Также появилась информация, что американский капитан в отставке рассказал об отношении президента США Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленского.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 15 июня.

Ключевое условие прекращения войны на Донбассе

Волкер считает, что мир придет на Донбасс только при условии, если российские силы уйдут оттуда.

"5 лет назад… защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным (кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки лиц). Урок для Донбасса — мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда", — написал спецпредставитель Госдепа.

Ультиматумы Филарета

Митрополит Епифаний заявил, что Филарет поставил ему ряд ультиматумов, которые он не в силах выполнить: "...восстановление Киевского патриархата и должности действующего патриарха, принятие статута Киевского патриархата или созыв Синода Киевского патриархата".

Передача Россией украинского капитана

РФ 14 июня на административной границе Украины с захваченным Крымом передала украинской стороне капитана-украинца рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого. Украинского капитана передали нашей стране на контрольном пункте въезда-выезда Каланчак.

РФ передала Украине капитана Виктора Новицкого / facebook.com/denisovaombudsman

Отношение Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому

Капитан 1-го ранга военно-морских сил США в отставке, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах полагает, что Трампу понравился Зеленский. По его мнению, президент Штатов пригласил в Вашингтон украинского коллегу, поскольку он произвел на него впечатление.