Лупил и гулял: Ани Лорак влюбилась в бывшего мужа певицы TAYANNA

15 июня 2019, 12:22

Недавно Татьяна таки раскрыла истинную причину развода. Оказалось, что молодой муж лупил ее и изменял с другими женщинами.

Ани Лорак и ее новый бойфренд / instagram.com/anilorak

Скандальная украинская певица, которая уже вовсю обжилась в России, 40-летняя Ани Лорак на днях гордо показала своего нового возлюбленного. Им оказался 26-летний музыкальный продюсер популярного лейбла Black Star  Егор Глеб.

Отметим, что это российский независимый лейбл звукозаписи и продюсерская компания. Основателем и владельцем лейбла является хип-хоп-исполнитель и музыкальный продюсер Тимур Юнусов (Тимати).

Так вот, стало известно, что репутация у парня разведенной украинской певицы отвратительная. Он к слову, тоже в разводе, от первого брака у него подрастает 6-летний сын Даниэль.

Татьяна не запрещает бывшему мужу видеть сына / facebook.com/tayannaofficial

Но самое интересное вот что. Бывшей женой Егора Глеба является известная украинская певица TAYANNA, она же Татьяна Решетняк. Помните, она активно штурмовала Нацотбор Евровидения в прошлом году, но не смогла выиграть.

Мало того, Татьяна Решетняк, как и Ани Лорак, родом из Черновицкой области. 

По информации, в начале творческой карьеры (участвовала в группе "Горячий шоколад") Татьяна Решетняк даже писала песни для Ани Лорак, передает РБК-Украина

Отметим, что Решетняк была тоже старше Глеба  - на 8 лет. Когда они поженились, Егору было всего 18, а Татьяне 26. Но их союз прожил, как обычно живет любовь – всего три года.

Татьяна рассказала, что бывший муж ее бил / instagram.com/tayanna_reshetnyak

После развода TAYANNA кормила СМИ сказками, что причиной развода стала банальная разница в возрасте: мол, молоденькому мужу хотелось жить на полную катушку, он часто куда-то пропадал на длительное время.

Но недавно Татьяна таки раскрыла истинную причину развода. Оказалось, что молодой муж лупил ее и изменял с другими женщинами.

"Мне изменяли, и не один раз, мой муж. Я знаю, как это. И по сей день я не могу простить, хотя мы уже давно не живем вместе", - откровенно рассказала Решетняк в интервью Маше Ефросининой в проекте "Экзамен" в марте 2019 года.

Отвечая на уточняющий вопрос, стало ли это причиной их развода, Татьяна рассказала, что Егор еще и бил ее.

Читайте такжеАни Лорак уволила коллектив и свалила в США"Это самая большая рана, которая может быть у женщины. Из-за измены, и из-за того, что на тебя поднимают руку... Я еще не освободилась от этой боли и обиды, она до сих пор во мне живет... Не будем говорить о градации, как он бил, но это было", - подчеркнула Решетняк.

 Но Решетняк не стала закрывать дверь для бывшего мужа и позволяет ему видеться с сыном. 

Напомним, ранее сообщалось, Ани Лорак закрутила роман с мужчиной на 15 летмоложе.

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