Водитель джипа, который колесил по мосту Кличко, хотел откупиться за 100 долларов

Джип колесил по мосту Кличко / facebook.com/makahon

17 июня киевлян разгневал "настоящий олень", колесящий на джипе по мосту Кличко. К концу дня автомобиль марки Mercedes, который вызвал ажиотаж в Сети, нашли, и фото машины с номерами выложил в соцсетях Влад Антонов.

"За удаление материалов обещают 100 у.е., вот колеблюсь, может взять деньги и к чертовой матери в Индонезию на Бали? Как думаете?", - написал на своей странице в Facebook Антонов.

Водитель, увидев пост, предложил Антонову 100 долларов за то, чтобы он удалил все фото, видео и упоминания о наглых "покатушках" по пешеходно-велосипедному мосту.

"Настоятельно советую вам удалить этот пост. Готов заплатить", - написал водитель.

Настоятельность заключалась в том, что эти посты, по мнению водителя, доказывают незаконную слежку за ним.

"Совет: в этом посте ты признаешься, что незаконно следишь за личностью. Это уже реально уголовная ответственность. Мне все равно – я не заинтересован, чтобы ты удалял пост, но не хочу, чтобы ты, делая много хорошего, попался на такой херне как эта", - добавил он.

На такое "щедрое" предложение Антонов не согласился, и уже вечером "караулил" нарушителя у его дома с полицией.

Напомним, 17 июня по новому пешеходно-велосипедному мосту проехался серебристый Mercedes Benz GL. Видео и фото нарушителя выложил в социальной cети Facebook пользователь Дмитрий Макогон. Позже автомобиль, который вызвал ажиотаж в Сети, нашел Влад Антонов.