"Варфоломей в шоке": у Епифания отбили атаку Филарета на монастырь

22 июня 2019, 10:42

Должность настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря Филарет пообещал архимандриту Андрею (Маруцаку).

Патриарх Филарет
У Епифания отбили атаку Филарета на монастырь / УНИАН

21 июня, в пятницу, почетный патриарх Филарет выгнал настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша) за то, что тот не явился на "собор" КП.

По информации, должность Макария Филарет пообещал архимандриту Андрею (Маруцаку), который был на "соборе". Кроме того, Филарет дал слово архимандриту Андрею, что посвятит его в епископы.

Отметим, что в этот же день, 21 июня, архимандрит Андрей привез приказ Филарета в монастырь, сообщает BBC Украина.

К слову, монастырь прямо подчиняется Филарету как главе Киевской епархии ПЦУ.

"Ситуация такова, что фактически монастырь архимандрит Макарий с братией захватил из-за того, что они хотят принадлежать ПЦУ", - разъяснил ситуацию архимандрит Андрей.

С целью фиксации факта рейдерства в монастырь вызвали несколько нарядов полиции.

Вот только Макарий отказался уйти на покой из должности наместника собора.

"Мы не идем на раскол и остаемся в ПЦУ. Епифаний уже утвердил меня наместником монастыря", - заявил в ответ Макарий.

А около 19 часов вечера, 21 июня, архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря сообщил в Facebook, что "сторонники раскольнического собрания" покинули монастырь.

"Братия Феодосиевского монастыря г.Киева отстояла обитель от попытки противоправно изменить наместника. Сторонники ""раскольнического собрания" покинули его территорию. Монастырь как был до сих пор, так и остается в Православной Церкви Украины под омофором Блаженнейшего Митрополита Епифания", - написал он.

Когда граждане в Сети узнали об этой ситуации, они набросились на Филарета.

"Невже це не сон? Людині 90 років, живи, насолоджуйся життям і моли Бога про мир і єдину церкву в Україні! Уявляю, якби кардинал Гузар в свій час "передумав" і прагнув повернути собі "щось"((( Дуже шкода таке спостерігати", - сказал Yuriy Korchynskyy.

"Боже, яка ганьба! Варфоломій, певно, в шоці від того, що творять в Україні", - отметил Denis Grebeniuk.

Хотя есть и те, кто поддерживает Филарета и его действия.

"Філарет сам породив цей розкол, надів на своїх прибічників одежі, а тепер хлопчики підросли і зрадили того, хто їх породив !!! Все, що створено і називається ПЦУ та УПЦ КП зникне - питання часу!!! Ворфоломій спокусився на фінанси, майно та розширення свого впливу. Бо ніякої матері-церкви не існує, а є рівна серед інших! Поп-корн ще є- дивимось як розкольники знищують один одного !!! Хоча в даній ситуації я вболіваю за Філарета, якби не він, то не було б і ПЦУ і не було б хлопчиків які його зрадили !!!", - убежден Олег Дубровка.

Напомним, ранее сообщалось, собранный Филаретом "собор" решил восстановить УПЦ КП и "разнес" Томос.

Также ранее представитель ПЦУ признался, будут ли наказывать Филарета за "бунт".

Кроме того, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
монастырь собор Варфоломей патриарх Филарет Макарий Томос Митрополит Епифаний ПЦУ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:24
"Почетный караул, много венков": стало известно, как прощались с Тымчуком
10:43
Изменяют направо и налево: названы самые неверные знаки Зодиака
10:42
"Варфоломей в шоке": у Епифания отбили атаку Филарета на монастырь
10:41
Жена вратаря Динамо показала знойное тело
10:17
Как и когда пройдет гей-парад в Киеве 2019 и при чем тут Зеленский Видео
10:08
Российская спортсменка погибла во время тренировки
09:56
Кубок Америки. Чилийцы дожали Эквадор. Видео
09:52
Главный штамп о Великой Отечественной войне и ошибка Менделеева мнение
09:29
Главные новости 22 июня: мажоритарщики Зеленского, прощание с Тымчуком и марш равенства
09:04
День молодежи 2019: куда пойти в Киеве и как весело провести этот день
08:48
Кравчук ткнул носом Зеленского в грубую ошибку
08:27
Итоги пятилетки Порошенко мнение
08:25
Разгул педофилии: в Запорожье 52-летний одержимый подонок изнасиловал 12-летнюю девочку
08:00
"Майдан" в Грузии: протестующие сцепились с полицией
07:45
Седокова без трусов переборщила с провокационным сэлфи
07:33
Сивохо, Юзик, Дубинский: обнародован полный список мажоритарщиков партии Зеленского
07:15
Есть только два варианта: эксперт пояснил, как покарают Филарета за раскол ПЦУ Видео
06:53
Почему Зеленскому понадобилось срочно съезжать с Банковой мнение
06:01
Домашняя виагра: ученые назвали продукт, который способен повысить потенцию
05:25
Политолог оценил первый месяц президентства Зеленского Видео
04:54
Очень странные дела 3 сезон: дата выхода и финальный трейлер Видео
04:10
Диетолог назвала бады, которые никому не стоит пить Видео
03:12
Петр Чех получил должность в Челси
02:07
Когда Украина отмечает День Конституции в 2019 году и будет ли он выходным
01:16
Хорошая поза: Элина Свитолина показала голые секси-ножки
00:54
Ученые выявили, как куркума помогает бороться с раком
00:38
Депрессия – это от лени? Супрун развеяла мифы о болезни и рассказала, как ее преодолеть
00:15
Под Киевом сгорел дом из сериала Сваты
21 июня, пятница
23:57
Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый показал совершение преступления Видео
23:36
В суде огласили приговор обвиняемому в масштабном обстреле Мариуполя
23:12
"Верните честно заработанные": строителей Крымского моста обманули подрядчики Видео
22:45
В США писательница обвинила Трампа в изнасиловании
22:34
На Ивано-Франковщине молния убила сразу троих: жуткие детали Видео
22:09
Путин запретил полеты в Грузию и поручил вывезти россиян Видео
21:43
"Импотентный офицер": Добкин и Смешко поскандалили в эфире Видео
21:22
"Покрасить ларек или два": Коломойский рассказал о договоренностях с Зеленским
20:50
Беспорядки в Грузии: новые протесты, требования оппозиции и первая смерть Видео
20:17
В Польше работодатели выбросили в лес тело умершего в цеху украинца
19:49
Во Львове министра Гриневич не пустили в школу: Садовый объяснил
19:23
Актер студии Мамахохотала идет в народные депутаты
18:56
Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: суд избрал меру пресечения для подозреваемого Видео
18:31
Tranquila: Мишель Андраде представила танцевальный трек на горячую песню Видео
18:18
Глава Генштаба Британии после посещения Донбасса назвал регион "боевой лабораторией РФ" Фото
18:16
В Украине состоялась гала-премьера короткометражных фильмов-номинантов Оскара Видео
17:47
Balensiaga: Время и Стекло презентовала второй трек из нового альбома Видео
17:28
Россия сняла запрет на ввоз ряда товаров из Украины
17:19
Социологи Грынива "вернули" партии Порошенко третье место на выборах в Раду
17:04
Известный футболист идет на парламентские выборы от Слуги народа
16:28
"Фонсеке не звонил": Луиш Каштру рассказал, с кем советовался при выборе клуба Видео
16:27
Любовник Лорак попался на изменах и сбежал Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять