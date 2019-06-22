"Варфоломей в шоке": у Епифания отбили атаку Филарета на монастырь

У Епифания отбили атаку Филарета на монастырь / УНИАН

21 июня, в пятницу, почетный патриарх Филарет выгнал настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша) за то, что тот не явился на "собор" КП.

По информации, должность Макария Филарет пообещал архимандриту Андрею (Маруцаку), который был на "соборе". Кроме того, Филарет дал слово архимандриту Андрею, что посвятит его в епископы.

Отметим, что в этот же день, 21 июня, архимандрит Андрей привез приказ Филарета в монастырь, сообщает BBC Украина.

К слову, монастырь прямо подчиняется Филарету как главе Киевской епархии ПЦУ.

"Ситуация такова, что фактически монастырь архимандрит Макарий с братией захватил из-за того, что они хотят принадлежать ПЦУ", - разъяснил ситуацию архимандрит Андрей.

С целью фиксации факта рейдерства в монастырь вызвали несколько нарядов полиции.

Вот только Макарий отказался уйти на покой из должности наместника собора.

"Мы не идем на раскол и остаемся в ПЦУ. Епифаний уже утвердил меня наместником монастыря", - заявил в ответ Макарий.

А около 19 часов вечера, 21 июня, архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря сообщил в Facebook, что "сторонники раскольнического собрания" покинули монастырь.

"Братия Феодосиевского монастыря г.Киева отстояла обитель от попытки противоправно изменить наместника. Сторонники ""раскольнического собрания" покинули его территорию. Монастырь как был до сих пор, так и остается в Православной Церкви Украины под омофором Блаженнейшего Митрополита Епифания", - написал он.

Когда граждане в Сети узнали об этой ситуации, они набросились на Филарета.

"Невже це не сон? Людині 90 років, живи, насолоджуйся життям і моли Бога про мир і єдину церкву в Україні! Уявляю, якби кардинал Гузар в свій час "передумав" і прагнув повернути собі "щось"((( Дуже шкода таке спостерігати", - сказал Yuriy Korchynskyy.

"Боже, яка ганьба! Варфоломій, певно, в шоці від того, що творять в Україні", - отметил Denis Grebeniuk.

Хотя есть и те, кто поддерживает Филарета и его действия.

"Філарет сам породив цей розкол, надів на своїх прибічників одежі, а тепер хлопчики підросли і зрадили того, хто їх породив !!! Все, що створено і називається ПЦУ та УПЦ КП зникне - питання часу!!! Ворфоломій спокусився на фінанси, майно та розширення свого впливу. Бо ніякої матері-церкви не існує, а є рівна серед інших! Поп-корн ще є- дивимось як розкольники знищують один одного !!! Хоча в даній ситуації я вболіваю за Філарета, якби не він, то не було б і ПЦУ і не було б хлопчиків які його зрадили !!!", - убежден Олег Дубровка.

Напомним, ранее сообщалось, собранный Филаретом "собор" решил восстановить УПЦ КП и "разнес" Томос.

Также ранее представитель ПЦУ признался, будут ли наказывать Филарета за "бунт".

Кроме того, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.