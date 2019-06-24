Жестокое убийство ребенка в Киеве: в полиции рассказали шокирующие подробности

В полиции рассказали подробности убийства Захара Черевко / kyiv.npu.gov.ua

Причиной убийства в Киеве 9-летнего Захара Черевко мог стать подаренный ребенку его матерью компьютер, на который претендовал брат сожителя женщины.

Как пишет КП, подозреваемый в убийстве мужчина, который нигде не работал и вел асоциальный образ жизни, после подарка закатил огромный скандал и решил поквитаться за "обиду".

"22 июня подозреваемый проснулся в четыре утра, выпил бутылку водки, потом снова заснул, потом опять проснулся и пил. В последний раз он опорожнил бутылку в четыре вечера и пошел к дому Захара", - рассказали в пресс-службе столичной полиции.

После этого ребенок вышел из дома около восьми вечера, но сказал бабушке, что должен что-то спросить у прохожих и записать в свой блокнот. Этот блокнотик, как и рубашечку, потом найдут спрятанными на берегу Вырлицы.

"Ребенок пошел со взрослым потому, что знал его и не опасался. Родственник отчима позвал малыша купаться. Орудия убийства он приготовил заранее", - добавили в полиции.

Издание также отмечает, что в детстве подозреваемый в убийстве якобы лечился от шизофрении, поэтому его могут признать невменяемым.

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве в Дарницком районе обнаружили труп девятилетнего мальчика, который ранее был объявлен в розыск по заявлению родителей.