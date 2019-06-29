Главные новости 29 июня: угрозы Нафтогаза Газпрому и "зеленый свет" для партии Саакашвили на выборах в Раду

В Нафтогазе ответили на заяаление Газпрома / Корреспондент

В субботу, 28 июня, стало известно об ответе Нафтогаза на предложение Газпрома о газовых поставках.

Верховный суд отклонил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии об участии партии Рух новых сил во внеочередных парламентских выборах.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер прокомментировал предложение России относительно передачи захваченных ею украинских моряков.

В Кремле заявили о подготовке встречи участников "нормандского формата".

Главред собрал главные новости Украины и мира за 29 июня.

Нафтогаз ответил на предложение Газпрома и пригрозил новым арбитражем

Российский Газпром обязан поставлять Украине 5 млрд кубометров газа в год по цене на уровне рынка в Германии, заявил исполнительный директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко.

Таким образом он ответил на заявление главы правления Газпрома Алексея Миллера о необходимости заключения Украиной контракта с РФ на поставки и транзит газа, а также обвинил Газпром в невыполнении контрактных обязательств по поставкам газа в Украину.

Витренко также заявил о намерении использовать указанные факты в новом арбитраже против Газпрома.

Верховный суд принял решение об участии партии Михаила Саакашвили в парламентских выборах

Апелляционная жалоба Центральной избирательной комиссии об участии партии Рух новых сил во внеочередных парламентских выборах отклонена Верховным судом.

Таким образом партия экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили получила возможность участвовать во внеочередных парламентских выборах.

"Друзья, Верховный Суд постановил, что апелляция ЦИК отклонена! ... Рух новых сил Михаила Саакашвили будет участвовать в выборах!", - заявили в РНС.

Курт Волкер резко оценил предложение РФ о передачи захваченных украинских моряков

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер резко оценил предложение России относительно передачи захваченных ею украинских моряков.

Он назвал "предложение" Украине оскорблением правосудия, ООН и суверенитета Украины.

Волкер также добавил: "Россия не предлагала освободить захваченных ею украинских моряков. Это была ловушка".

В Кремле заговорили о реанимации "нормандского формата"

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о подготовке встречи участников "нормандского формата".

Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о "реанимации" такого формата переговоров.