"Это ловушка": Волкер оценил предложение РФ по захваченным украинским морякам

Курт Волкер / Reuters

По словам спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, предложение России относительно передачи захваченных ею украинских моряков с гарантией отбывания наказания в украинской тюрьме является оскорбительным.

"Волкер сказал, что российское "предложение" Украине участвовать в уголовном расследовании в отношении моряков является оскорблением правосудия, поскольку не было никаких оснований для их задержания во-первых, также как и оскорблением ООН и суверенитета Украины", - цитирует Волкера polygraph.info.

Читайте такжеОсвобождение захваченных моряков вошло в пакет между Западом и РФ за спиной Украины – СМИКомментируя публикацию в Twitter, Волкер добавил: "Россия не предлагала освободить захваченных ею украинских моряков. Это была ловушка".

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с ответом министра иностранных дел Павла Климкина на ноту России по пленным морякам.

В свою очередь Климкин опубликовал на своей официальной странице в соцсети украинскую и российскую дипломатические ноты, которые касаются военнопленных моряков.