Экс-глава ЦРУ подсказал, какое оружие США поможет Украине в войне с РФ

США, Украина / 112.ua

Для отражения российской агрессии на Донбассе Украина должна попросить у США высокоточные ракеты и радары, заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

"Запрос должен быть сделан на высокоточные ракеты, сложные системы косвенного огня, контрбатарейные радары, радары защиты от российских ракет", – подчеркнул он в интервью Новому времени.

При этом он акцентировал внимание на важности реформы персонала в украинской армии.

"То, как украинская армия, которая не воевала десятки лет, настолько успешно последние пять лет противостоит весьма профессиональной и боевой армии русских. Я не ожидал такой смелости, храбрости и такой профессиональной работы", – считает Петерус.

Ранее сообщалось, что в США комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса утвердил проект закона относительно ассигнований Госдепартамента, зарубежных операций и смежных программ на 2020-й финансовый год. В утвержденном документе предусмотрена помощь Украине в сумме более 445 млн долларов.