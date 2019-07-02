Главные новости 2 июля: провал переговоров в Минске и договоренности Зеленского и Трюдо

2 июля 2019, 23:55

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 2 июля.

Владимир Зеленский встретился с Джастином Трюдо
Владимир Зеленский поговорил с Джастином Трюдо / Reuters

Во вторник, 2 июля, стало известно о чем президент Владимир Зеленский в Канаде договорился с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Кроме того, сообщалось, в Минске переговоры по Донбассу провалились из-за России.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Фиалрет заявил о том, что экс-президент Петр Порошенко подписывал со Вселенским патриархом Варфоломеем тайные соглашения.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев назвал президента "невеждой". Украина лишилась безвизового режима с двумя странами.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 2 июля.

О чем договорились Владимир Зеленский и Джастин Трюдо

Зеленский сказал, что поговорил с премьеров о войне на Донбассе. Также глава государства сообщил, что был сделан новый шаг к безвизовому режиму с Канадой и принято принципиальное решение относительно поставок в Украину вооружения.

  • Владимир Зеленский встретился с Джастином Трюдо Reuters
  • Владимир Зеленский встретился с Джастином Трюдо Reuters
  • Владимир Зеленский встретился с Джастином Трюдо Reuters
  • Владимир Зеленский встретился с Джастином Трюдо Reuters

Провал переговоров в Минске из-за России

Минске прошла новая встреча Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию конфликта на Донбассе, из-за позиции РФ не удалось достичь никакого прогресса. На встрече стороны не смогли договорится ни о введении "хлебного перемирия", ни об освобождении удерживаемых лиц.

Патриарх Филарет выдвинул обвинения против Петра Порошенко

Почетный патриарх Православной церкви Украины Фиалрет заявил о том, что экс-президент Петр Порошенко подписывал со Вселенским патриархом Варфоломеем тайные соглашения о передаче Константинополю храмов и монастырей в Украине.

По словам Филарета, кроме Андреевской церкви Константинополь получит "еще много монастырей", в том числе Успенскую церковь во Львове.

Нардеп Владимир Арьев сделал резкий выпад в адрес Владимира Зеленского

Руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев назвал президента Владимира Зеленского "невеждой".

"Мы видим позицию государственника в виде министра (Климкина – Главред), который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать", − заявил Арьев в интервью радиостанции Новое время.

Украина лишилась безвиза с двумя странами

Украина лишилась безвизового режима с Джибути и Бенином, переместившись с 40 на 44 место в рейтинге паспортов мира за второй квартал 2019 года, опубликованном компанией Henley & Partners.

Отныне украинцы могут посещать без виз 126 стран, при этом Украина в рейтинге делит 44-е место с Никарагуа и Тувалу.

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