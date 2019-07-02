Командир взвода Нацгвардии жестоко избил солдата: парень лишился селезенки

Командир нанес телесные повреждения двум солдатам, одному сделали операцию по удалению органа.
Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Нацгвардии, который избил двух солдат.
В марте 2019 года командир взвода во время полевых занятий на военном полигоне, расположенном в Полтавском районе, нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам. Конфликт произошел из-за недовольства действиями своих подчиненных военнослужащих, сообщили в пресс-службе ГБР.
"Впоследствии этот же день, одному из ранее избитых солдат, командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем вызвал солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять хирургическим вмешательством. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения", - сказано в сообщении.
Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
В случае доказательства вины, командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
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