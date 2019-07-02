Командир взвода Нацгвардии жестоко избил солдата: парень лишился селезенки

Командиру взвода теперь "светит" до 10 лет / ТСН

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Нацгвардии, который избил двух солдат.

В марте 2019 года командир взвода во время полевых занятий на военном полигоне, расположенном в Полтавском районе, нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам. Конфликт произошел из-за недовольства действиями своих подчиненных военнослужащих, сообщили в пресс-службе ГБР.

"Впоследствии этот же день, одному из ранее избитых солдат, командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем вызвал солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять хирургическим вмешательством. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины, командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Ранее умер жестоко избитый полицейскими соратник Гриценко.