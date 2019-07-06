Экономист развеял иллюзию относительно России

Распространяется иллюзию о слабой России, полагает экономист / Reuters

Информация о том, что Российская Федерация слабая — это иллюзия, РФ — "великая" страна, поскольку в душе ее народа есть агрессивность.

Россия не слабая экономически, рассказал экономист, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер во время чата на Главреде.

По его словам, РФ может находиться в депрессии, в ней может быть кризис, но потенциально ее ресурсы, население и инфраструктура таковы, что ее ни в коем случае нельзя рассматривать как слабую страну.

"Не знаю, кто распространяет иллюзию о слабой России. Россия — великая страна. В какой-то период она является более слабой, в какой-то — более сильной, но при этом она не перестает быть великой. Говоря "великая", я имею в виду следующее: великая страна означает такой тип народа, в душе которого есть агрессивность…", — объяснил эксперт.

Читайте такжеКрым стал тяжелым бременем для экономики РоссииСобеседник отметил, что у страны плохой экономический рост. "Насколько я помню, ее рост составляет всего около 1%. Но это очень незначительный показатель. Это — плохой рост. 1% роста — это в пределах ошибки измерения, то есть даже толком не понятно, есть ли этот рост на самом деле", — отметил Пасхавер.

Экономист добавил, что поэтому в РФ все не так благополучно. "Однако это совершенно не отрицает всего того, что я сказал выше. Сейчас так, а дальше будет по-другому", — сказал экономист.

Ранее политолог Григорий Перепелица считает, что агрессию российского президента Владимира Путина могут остановить только два фактора — падение экономики его страны и военное поражение.