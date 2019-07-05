В Украине объявили о планах колонизировать Арктику

5 июля 2019, 11:15

Об этом заявил дипломат Вячеслав Яцюк на Шпицбергене.

Украина намерена составить конкуренцию России и США в освоении Арктики
Украина намерена составить конкуренцию России и США в освоении Арктики / РИА

Украина намерена стать "арктическим игроком" в результате сотрудничества с Норвегией.

Такое заявление сделал украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген, передает издание High North News.

"Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком", — цитирует дипломата издание.

На Шпицбергене сегодня проживают и работают 400 украинцев, из них 350 работают в российских компаниях.

Яцюк также отметил, что идея Киева сможет объединить норвежских и украинских исследователей и археологов для изучения общей норвежско-украинской истории, которая насчитывает более 1000 лет назад.

По его словам, в то время "Украина была центром Киевской Руси, основанной викингами с Севера в IX веке".

В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявлял, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.

"Наш опыт в сочетании с опытом канадских партнеров может дать результат. Мы можем начать новую страницу построения наших отношений и хотим выступать надежными партнерами", — заявил тогда глава украинского кабмина.

Как сообщалось ранее, Москва строит грандиозные планы по добыче нефти в Арктике

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Арктика Норвегия новости Украины Вячеслав Яцюк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:59
Настя Каменских сверкнула грудью на пикантном фото
11:55
"Еще одно днище": в сети распекли Гриценко за ролик с "политическим аукционом" Видео
11:19
Россия готова вернуть Украине моряков, но есть подвох Видео
11:15
В Украине объявили о планах колонизировать Арктику
11:12
Партия "Патриот" раскрыла, как планирует менять будущее Украины выборы
11:04
Племянница Ротару показала свою киску Видео
10:35
Vislovo: Время и Стекло презентовали новый огромный альбом Видео
10:20
Курс валют на 5 июля: доллар "грохнулся" ниже психологической отметки
10:11
Боевики 30 раз открыли огонь в зоне ООС, погиб военный
09:37
Когда наступит окончательная смерть "порохоботства" мнение
09:22
Путин требует от Зеленского отменить "указ Порошенко" о блокаде Донбасса Видео
09:00
Главные новости 5 июля: угроза срыва выборов в Раду и грубая ошибка Геращенко Видео
08:42
Почему новый глава Европарламента не поможет Украине в борьбе с РФ мнение
08:36
Юрию Шатунову провели экстренную операцию
08:24
"Столица Нидерландов — Гаага": Геращенко опростоволосилась и нашла оправдание
07:54
В Украине погода будет с "королевскими чертами" — синоптик Видео
07:39
Что для Украины значат выборы в Европарламент и стоит ли рассчитывать на поддержку ЕС
07:25
В партии Зеленского предупредили об угрозе срыва выборов в Раду Видео
07:15
Саша Спилберг без белья засветила грудь в косухе Фото
06:56
Обнаглевшая Россия: почему Путин заблокировал "хлебное перемирие" на Донбассе мнение
06:34
Астролог посоветовал Украине перенести столицу
06:02
Самые интересные и верные гадания на Ивана Купала и как сплести правильный венок Видео
05:28
Колонистов Нибиру засекли над США: известный русский поэт призывал ануннаков на землю - уфологи
05:19
Топ-5 надежных способов вернуть огонь в сексуальную жизнь
05:10
О чем могут договориться Путин и Зеленский: астролог дала прогноз
05:06
Больше 100 гривен за пачку: эксперт объяснил неминуемость роста цен на сигареты Видео
04:21
Пять лайфхаков, как мыть волосы, чтобы они росли быстрее и гуще
03:53
"Все вокруг в дерьме": Тука объяснил, почему тормозилось разведение сил у Станицы Луганской
03:09
Ученые нашли верный способ отвадить преждевременную смерть
02:01
Участница Голоса готовит концерт в стиле джаза в Киеве Видео
01:41
"Мы расширили серую зону": генерал пояснил опасность разведения войск в Станице Луганской Видео
01:12
Известного теннисиста лишили всех призовых на Уимблдоне
00:47
"Это высший пилотаж": жена украинского футболиста открыла грудью бутылку
00:36
Только проснулся и уже устал: как с бодростью вставать по утрам
00:10
Под Киевом в поле кукурузы нашли мертвой гардеробщицу Верховной Рады
04 июля, четверг
23:49
Киев-Баскет сыграет в Лиге чемпионов с чемпионом Австрии
23:27
"Обращаюсь лично к Порошенко": Корбан выиграл в Европейском суде иск к Украине
23:01
Премьер Италии на встрече с Путиным взгрустнул из-за санкций против России
22:34
В МИД решили поговорить с послом Венгрии из-за высказываний Сийярто по закону о языке
22:05
Экс-замсекретаря СНБО Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан
21:54
Популярная порноактриса дала "перцу", выложив фото в откровенном белье Фото
21:37
Лолита разводится с молодым мужем
21:14
В Roshen начала работу новая фабрика с грандиозными планами
20:56
"Путин, руки прочь от Украины": В Риме украинцы встретили Путина пламенным митингом - опубликованы фото Фото
20:39
"Зелена": президент нашел "родственницу" в полиции Канады
20:17
Дело о сбитом малайзийском Боинге: СБУ взяло за жабры экс-начальника "ПВО ДНР"
19:45
В МИД РФ обвинили Украину в отсутствии предложений по освобождению моряков
19:41
Дуля для Москвы: Лукашенко выпятил в приоритеты для Минска дружеские отношения с США
19:16
В Польше занялись поиском свидетелей "геноцида поляков членами ОУН-УПА"
18:43
Филарет сравнил Епифания с Иудой, а себя – с Христом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять