В Украине объявили о планах колонизировать Арктику

Украина намерена составить конкуренцию России и США в освоении Арктики / РИА

Украина намерена стать "арктическим игроком" в результате сотрудничества с Норвегией.

Такое заявление сделал украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген, передает издание High North News.

"Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком", — цитирует дипломата издание.

На Шпицбергене сегодня проживают и работают 400 украинцев, из них 350 работают в российских компаниях.

Яцюк также отметил, что идея Киева сможет объединить норвежских и украинских исследователей и археологов для изучения общей норвежско-украинской истории, которая насчитывает более 1000 лет назад.

По его словам, в то время "Украина была центром Киевской Руси, основанной викингами с Севера в IX веке".

В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявлял, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.

"Наш опыт в сочетании с опытом канадских партнеров может дать результат. Мы можем начать новую страницу построения наших отношений и хотим выступать надежными партнерами", — заявил тогда глава украинского кабмина.

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