Москва строит грандиозные планы по добыче нефти в Арктике

Добыча нефти / Reuters

Государственный российский нефтяной гигант Роснефть объявила о планах активно развивать обширную производственную и транспортную сеть по всей Арктике. Декларация последовала после встречи между ее председателем и генеральным директором Игорем Сечиным и президентом РФ Владимиром Путиным.

Возникает вопрос: является ли данная стратегия экономически жизнеспособной или это просто стремление России укрепить свою энергетическую позицию в мире независимо от того, сколько это будет стоить?

План с точки зрения Роснефти прост: разблокировать 1,5 млрд тонн нефти на Крайнем Севере России путем разработки "Арктического кластера" нефтяных и газовых месторождений. Перспективные проекты Роснефти также помогут России создать Северный морской путь (СМП), который позволит сократить расстояние между ключевыми морскими портами Европы и Дальнего Востока на целых 40%.

Читайте такжеРоссия захватила нефтегазовые ресурсы Крыма: что делать УкраинеРоснефть уже эксплуатирует несколько перспективных площадок в арктическом регионе России, включая Ванкорское месторождение (совместно с Bharat PetroResources Ltd) и Сузунское месторождение. Но это только первые этапы грандиозного арктического плана Роснефти. Несмотря на наличие энергетических ресурсов, эксплуатационные расходы в суровой Арктике могут оказаться препятствием для полномасштабной реализации амбициозных проектов. Введенные США санкции ограничивают способность России брать долларовые кредиты для новых нефтяных проектов, а также отпугивают крупные нефтяные компании, такие как Exxon и BP вкладывать деньги. Санкции также не позволяют российской нефтегазовой промышленности получить доступ к высокотехнологичному буровому и геодезическому оборудованию, необходимому для освоения арктических ресурсов.

Для реализации кластера "Роснефти" также потребуется инвестировать в несколько ледоколов и дополнительный флот танкеров, чтобы обеспечить круглогодичный морской доступ к разгрузочным терминалам. Сравнимые конструкции ледокольных кораблей, исследованных береговой охраной США, оцениваются в 700 млн долларов. В настоящее время у "Роснефти" имеется контракт с верфью "Звезда" на 25 судов, включая один "ведущий" ледокол, 4 судна снабжения, 10 танкеров "Афрамакс" и 10 челночных танкеров. Россия имеет наибольшее количество ледоколов в мире - около 45, однако, этого недостаточно, чтобы удовлетворить мечту Путина о Северном морском пути. Тем более, что для развития СМП потребуется более 160 млрд долларов иностранных инвестиций.

Доступ к таким ресурсам, как уголь Таймыра и нефть на месторождении Паяха, увеличит пропускную способность российского арктического судоходства до 80 млн метрических тонн в год до 2024 года. Для сравнения, около 120 млн метрических тонн грузов поступило в порты Нью-Йорка и Нью-Джерси. По сути, Путин хочет провести крупную мегаполисную операцию в пустынной Арктике параллельно развитию нефтегазовой инфраструктуры Роснефтью.

Читайте такжеЧто будет с ценами на бензин после "нефтяного" запрета РоссииСМП создаст новые возможности для экспорта на европейские и азиатско-тихоокеанские нефтяные рынки, укрепив позиции России как нефтяной державы Большой тройки после США и Саудовской Аравии. Однако неясно, оправдается ли полноценное освоение арктической нефти, особенно если учесть ошеломительные первоначальные затраты. Рост затрат является серьезной угрозой для арктического проекта, внутренняя норма доходности которого планируется на уровни 15-20%. Кроме того, по словам генерального директора Royal Dutch Shell Бена ван Бердена, пик мирового спроса на нефть может наступить уже в 2025 году, что навсегда положит конец эпохе высоких цен на черное золото.

Планы Роснефти и Путина по освоениею Арктике амбициозны, если не сказать больше. "Роснефть" уже приступила к строительству жилых комплексов для размещения 20 тысяч рабочих, которые потребуются для обслуживания арктической экономической зоны. В 2019 году должно быть завершено около 1400 квартир, а к 2030 году запланировано еще 3600 квартир.

Для покрытия первоначальных затрат Роснефть налаживает партнерские отношения с иностранными и отечественными нефтяными компаниями, а также ищет финансирование от иностранных предприятий. Инвесторы из стран Западной и Юго-Восточной Азии и особенно Китая уже привлечены для развития Арктического кластера. Если угроза новых санкций уменьшится, эти инвесторы смогут обеспечить столь необходимое вложение капитала для мобилизации ресурсов и содействия росту смежных отраслей. Планы Путина по развитию Полярного круга и контроля за прибыльным СМП другим способом просто нельзя реализовать.

Ариэль Коэн, американский политолог, специалист по международным отношениям в области безопасности и энергетики регионов Россия — Евразия, Восточная Европа, Ближний Восток для Forbes