Россия угрожает потопить или арестовать иностранные суда в Арктике

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Россия угрожает потопить или арестовать иностранные военно-морские и грузовые суда, следующие по Северному морскому пути, который соединяет Атлантику с Тихим океаном.

Как сообщает Daily Mail, суда под флагами зарубежных государств будут обязаны уведомлять Россию о своих планах за 45 суток до прохода с указанием цели, маршрута и сроков плавания. Также они должны будут брать на борт российских лоцманов. В противном случае, они могут быть арестованы или уничтожены.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Америка не позволит России господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь. Он сказал, что Россия считает Арктику своей территорией, однако это не так — использовать регион могут все страны Арктического совета.

Новое обострение в Арктике происходит на фоне растущего военного присутствия РФ в данном регионе, который Кремль использует для добычи нефти и газа.

Вскоре в российских СМИ появилась информация, что депутаты от правящей партии в РФ подготовили поправки к Кодексу торгового мореплавания. На судах под иностранным флагом могут разрешить перевозку сжиженного газа и конденсата по Севморпути (СМП). В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее ограничение на использование судов под иностранным флагом создает серьезные препятствия для привлечения внешнего финансирования проектов, фрахта дополнительных судов с международного рынка и увеличивает геополитические риски.

Ранее уже сообщалось, что с 1 января 2019 года Россия может ограничить иностранным военным кораблям проход по Северному морскому пути.

Справка. Северный морской путь - главная арктическая судоходная магистраль России, которая связывает порты Арктики и крупные северные реки. Кроме того, Севморпуть - самый короткий способ попасть из Европы на Дальний Восток.