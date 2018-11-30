Россия перекрыла для иностранных кораблей Северный морской путь

Севморпуть / РИА Новости

Вслед за Керченским проливом в Азовском море 2019 года Россия ограничивает иностранным военным кораблям проход по Северному морскому пути.

С начала навигации в следующем году не принадлежащие России военные суда смогут ходить через Севморпуть только после уведомления властей РФ, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Согласно официальной версии, это сделано "для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути".

Северный морской путь - главная арктическая судоходная магистраль России, которая связывает порты Арктики и крупные северные реки. Кроме того, Севморпуть - самый короткий способ попасть из Европы на Дальний Восток.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, при этом шестеро украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.