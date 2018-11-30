Украинские корабли подали две радиограммы о проходе по Керченскому проливу – Муженко

Захваченные Россией украинские корабли / Reuters

Захваченные Россией украинские бронекатера и буксир заранее предупреждали российскую сторону о своем проходе через Керчь-Еникальский канал, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

По его словам, экипажи украинских кораблей вели переговоры с российской береговой охраной, что подтверждается двумя радиограммами, в которых МБАК "Бердянск" обменивался информацией с диспетчером поста технического наблюдения береговой охраны ФСБ.

Украинская сторона предупреждала о проходе по Керченскому проливу за 4 часа до начала перехода, сообщил Муженко во время совещания у президента Украины Петра Порошенко.

Начальник Генштаба добавил, что украинские моряки действовали согласно договору о российско-украинской границе от 28.01.2003 и договору о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24.12.2003, согласно которым суда Военно-морских сил ВСУ и судно обеспечения имеют право безопасного прохода по Керченскому проливу.

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Кроме того, украинская сторона подчеркивала о своей готовности принять на борт российского лоцмана.

Накануне были опубликованы переговоры экипажей авиации РФ, которые обстреливали украинские корабли в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, при этом шестеро украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.