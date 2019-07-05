Сын в России и связь с регионалами: глава Луганской области Комарницкий ответил на обвинения

Комарницкий заявляет, что всегда отстаивал интересы университета, который возглавлял / Фото: ЛГУВД им. Дидоренко

Назначенный президентом Владимиром Зеленским на должность главы Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий попытался оправдаться, почему он ранее состоял в Партии регионов, и по какой причине его сын живет сейчас в России.

В интервью Интерфакс-Украина Комарницкий заявил, что на протяжении 30 лет избирался в поселковый, районный, городской, областной советы и работал не в интересах определенной политической партии, а для развития открытого в 1993 году университета.

По словам будущего чиновника, ему предложили в 2010 году баллотироваться от Партии регионов, и он решил воспользоваться этой возможностью, однако непосредственно в политсилу никогда не вступал.

"Такое участие в выборах было абсолютно нормальным. Для решения административно-хозяйственных вопросов обязательно нужно было присутствовать (в облсовете). Нас таких, кстати, было трое по спискам Партии регионов в облсовет, которые не были партийными", — сказал он.

Комарницкий признается, что его родной сын Артем, бывший следователь ГУ МВД Украины в Луганской области, уехал в Россию еще в 2011 году. В РФ он получил гражданство и официальную регистрацию, как частный предприниматель.

"Выехал, семья, что я могу сказать? С марта 2014 года мы не виделись и, поверьте мне, от этого на душе очень печально", — отметил он.

Напомним, Зеленский представил на рассмотрение Кабинета министров восемь кандидатов на посты глав восьми облгосадминистраций.