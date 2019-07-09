В 8 раз больше, чем президент: стало известно, сколько заработал Луценко за июнь

Генпрокурор сможет вновь позволить себе отдохнуть на Сейшелах.
Заработная плата генерального прокурора Украины Юрия Луценко за июнь составила 107, 027 грн.
После уплаты налогов глава ГПУ получил наличными 86 157 гривен. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Украинских новостей.
Отметим, что оклад генпрокурора – 37 тысяч гривен, еще 70 тысяч он получил благодаря премиям, надбавкам и доплатам.
К слову, первая зарплата Владимира Зеленского на посту президента за май составила 12 727 грн, из которой вычислили 2 481 грн налогов. Так, генпрокурор зарабатывает в 8 раз больше, чем президент.
Также стал известен размер зарплаты пресс-секретаря Зеленского – Юлия Мендель, судя по окладу, зарабатывает больше новоизбранного президента.
Ранее Луценко пожаловался, что ему пришлось отдохнуть на Сейшелах. Элитный отдых генпрокурора вызвал резонанс в украинском социуме. Однако Луценко заявил, что годовой доход его и супруги позволяет организовать поездку такого масштаба.