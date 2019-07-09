В 8 раз больше, чем президент: стало известно, сколько заработал Луценко за июнь

Зарплата Луценко за июнь составила более 100 тысяч грн / УНИАН

Заработная плата генерального прокурора Украины Юрия Луценко за июнь составила 107, 027 грн.

После уплаты налогов глава ГПУ получил наличными 86 157 гривен. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Украинских новостей.

Отметим, что оклад генпрокурора – 37 тысяч гривен, еще 70 тысяч он получил благодаря премиям, надбавкам и доплатам.

К слову, первая зарплата Владимира Зеленского на посту президента за май составила 12 727 грн, из которой вычислили 2 481 грн налогов. Так, генпрокурор зарабатывает в 8 раз больше, чем президент.

Также стал известен размер зарплаты пресс-секретаря Зеленского – Юлия Мендель, судя по окладу, зарабатывает больше новоизбранного президента.

Ранее Луценко пожаловался, что ему пришлось отдохнуть на Сейшелах. Элитный отдых генпрокурора вызвал резонанс в украинском социуме. Однако Луценко заявил, что годовой доход его и супруги позволяет организовать поездку такого масштаба.