Жесткая конкуренция: продуктовый магазин кандидата в депутаты сожгли на Киевщине

9 июля 2019, 13:11

Копы имя депутата не назвали.

  • Под Киевом сожгли магазин кандидата в депутаты kv.npu.gov.ua
  • Под Киевом сожгли магазин кандидата в депутаты kv.npu.gov.ua
  • Под Киевом сожгли магазин кандидата в депутаты kv.npu.gov.ua
Утром 9 июля, во вторник, в селе Шпитьки Киево-Святошинского района неизвестные сожгли продуктовый магазин депутата Киевского областного совета, который баллотируется на досрочных парламентских.

По информации правоохранителей, пожар в 4:00 обнаружил 41-летний владелец магазина. 

"В результате пожара повреждено 40 кв.м магазина, имущество и товар. Устанавливается сумма ущерба, злоумышленники разыскиваются", - говорится в сообщении полиции

Копы имя депутата не назвали. В то же время издание Главком сообщило, что владельцем сгоревшей торговой точки является Давид Эрикян.

Читайте такжеМощный пожар под Киевом превратил десять маршруток в пепелПо данному факту открыто уголовное производство по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновных, устанавливаются причины возгорания.

Напомним, ранее под Киевом обчистили дом адвоката Савченко Александра Шадрина.

Также ранее под Киевом обчистили дом нардепа-беглеца из БПП.

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