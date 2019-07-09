Жесткая конкуренция: продуктовый магазин кандидата в депутаты сожгли на Киевщине

Копы имя депутата не назвали.
По информации правоохранителей, пожар в 4:00 обнаружил 41-летний владелец магазина.
"В результате пожара повреждено 40 кв.м магазина, имущество и товар. Устанавливается сумма ущерба, злоумышленники разыскиваются", - говорится в сообщении полиции
Копы имя депутата не назвали. В то же время издание Главком сообщило, что владельцем сгоревшей торговой точки является Давид Эрикян.
Читайте такжеМощный пожар под Киевом превратил десять маршруток в пепелПо данному факту открыто уголовное производство по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновных, устанавливаются причины возгорания.
Напомним, ранее под Киевом обчистили дом адвоката Савченко Александра Шадрина.
Также ранее под Киевом обчистили дом нардепа-беглеца из БПП.