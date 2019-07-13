Главные новости 13 июля: жесткий "наезд" Зеленского на и.о. главы ГФС и нововведение в метро Киева

Владимир Зеленского жестко "наехал" на Александра Власова / Reuters

В субботу, 13 июля, cтало известно, что президент Владимир Зеленский жестко "наехал" на исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.

Еще появилась новая информация относительно наглого обстрела на Донбассе "кортежа" главы Донецкой областной госадминистрации Павла Кириленко.

В этот же день в КП Киевский метрополитен предупредили о нововведениях в подземке.

В Киеве в фасад здания, где находится телеканал 112 Украина, выстрелили из гранатомета.

Также сообщалось, что глава государства отреагировал на приговор бывшему замкомандира взвода 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии им. Сергея Кульчицкого Виталию Маркиву — дал поручение Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре.

Кроме того, центр Миротворец наказал российского ведущего Андрея Малахова за участие в так называемом "телемосте" Украина — Россия под названием Надо поговорить.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 13 июля.

Жесткий "наезд" Владимира Зеленского на и.о. главы ГФС

В Одессе во время совещания по вопросам развития морских портов Украины Зеленский обвинил Власова во лжи и попросил написать заявление об увольнении с должности.

Президент сказал, что и.о. главы ГФС написал в Facebook об увольнении таможенников, а сам отправил их в отпуск. После обвинения чиновник попытался оправдаться, однако Зеленский жестко ему ответил: "Вы считаете, что я идиот, действительно?".

Нововведение в метро Киева

В КП Киевский метрополитен сообщили, что с 15 июля на двух станциях подземки — Нивки и Ипподром — не будут продавать жетоны. Вместо жетонов проезд можно оплатить с помощью проездных, карточек метро, бесконтактных банковских карт и е-билетов.

Новая информация относительно обстрела "кортежа" главы Донецкой ОГА

В больнице умер военнослужащий, который в результате обстрела "кортежа" чиновника получил тяжелые травмы. Журналисты выяснили, что скончался 32-летний старший матрос Сергей из Николаева.

Выстрел в телеканал 112 Украина

В Киеве в ночь на субботу, 13 июля, из гранатомета выстрелили в здание телеканала 112 Украина, которое находится на ул. Дегтяревской. На месте происшествия нашли отстрелянных тубус гранатомета, начато производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Поручение Владимира Зеленского насчет Виталия Маркива

Президент поручил МИД и ГПУ срочно заняться вопросом возвращения Маркива в Украину.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств (МИД и Генпрокуратуры — Ред.) и приложить максимум усилий для выдачи Украине… Маркива", — сказал глава государства.

Наказание Андрея Малахова за участие в "телемосте"

Малахова 12 июля внесли в Чистилище Миротворца. Ведущего обвинили в сознательном участии в российской информационно-пропагандистской провокаци — "телемосте" между РФ и Украиной, организованном антиукраинским пропагандистским каналом Россия 1.