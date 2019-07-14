Украину "укутает" солнце: названа дата

В понедельник сухая погода ожидается только в нескольких регионах нашей страны.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в четверг, 18 июля, на всей территории нашей страны будет солнечная погода.
В понедельник, 15 апреля, в большинстве регионов будут грозы, осадки не ожидаются на востоке, в захваченном РФ Крыму, на Херсонщине и на Николаевщине.
В первый рабочий день новой рабочей недели на западе максимальная температура днем ожидается +23, на востоке — +27, на севере — +22, на юге — +26, а в центре — +24.
Во вторник, 16 апреля, во всех областях прогнозируются дожди с грозами, в ряде регионов днем незначительно снизится температура воздуха.
В среду, 17 апреля, дожди с грозами жидаются только в нескольких регионах — на Волыни, на Ровенщине, на Житомирщине, на Киевщине, на Черниговщине, на Сумщине и на Виннитчине.
На западной части государства максимальная дневная температура прогнозируется +24, на восточной — +28, на северной — +24, на южной — +29, а в центральной — +27.
По данным синоптиков, в четверг Украину "укутает" солнце, однако максимальная дневная температура в областях ожидается такой же, как и в среду.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в Украине в июле-2019 будет высокая температура воздуха. Еще один народный синоптик — Владимир Деркач, сказал, что на протяжении второго месяца лета не будет жары.
В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в июле будет температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.