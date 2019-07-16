Погода 16 июля: Украину накроют дожди с грозами

По стране пройдут дожди, местами - грозы / fishki.net

Погода в Украине 16 июля сохранится теплой, но дождливой.

По всей стране пройдут осадки в виде дождя, даже на юге солнце надолго спрячется за тучи, сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Синоптики предупреждают: 16 июля погода в Украине будет дождливой, местами – с грозами, поэтому расслабляться и забывать дома зонтик не стоит.

На западе температура прогреется до +21-24 градусов тепла, пройдут дожди без грозы.

А вот в центре, на севере, востоке и юге дождям будут сопутствовать грозы, температура воздуха будет колебаться от +21-23 на востоке и севере, теплее всего будет на юге: +24-26 градусов.

В аннексированном Крыму также пройдут дожди с грозой, температура поднимется до +24-26 градусов.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины синоптики пообещали погоду потеплее, чем в предыдущие дни – термометр покажет +21-23, местами +22-24 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до +12-14 градусов.

Отметим, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле в Украине будет высокая температура воздуха. Его коллега — народный синоптик Владимир Деркач — утверждал, что второй месяц лета не будет жарким.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в июле ожидается температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.

Ранее украинцам пообещали погодные сюрпризы.