Церковная война: суд открыл дело по иску Филарета о восстановлении УПЦ КП

Суд открыл производство в деле по иску Филарета / УНИАН

Церковный скандал в Украине набирает новые обороты. 16 июля, во вторник, Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску УПЦ КП патриарха Филарета к Министерству культуры об отмене приказа об утрате силы уставом религиозной организации "Киевская патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата".

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Министерства культуры Украины относительно отмены приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата", а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

По информации, дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Также стало известно, что вместе с исковым заявлением было подано ходатайство об обеспечении иска, где истец просил немедленно приостановить действие обжалуемого приказа в части утраты силы приказов Министерства об уставах УПЦ КП.

Читайте такжеТомос "растворится": астролог рассказал, чем закончатся скандалы Епифания и ФиларетаКак сообщает суд, данное заявление оставили без удовлетворения, поскольку истцом не доказаны и документально не подтверждены обстоятельства, которые указывали бы на очевидную опасность причинения вреда его правам, свободам, интересам, и которые сделали бы невозможными их защиту без принятия соответствующих мер до принятия решения по делу. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства и подтверждения того, что непринятие мер по обеспечению иска каким-либо образом может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Напомним, ранее Епифаний "растоптал Филарета" и забрал все его приходы и монастыри.

Кроме того, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.

Также ранее Филарет основал синод КП из отверженных Епифанием епископов.