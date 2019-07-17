Названы области Украины, которым светит погодная "лафа"

В Киеве сегодня будут осадки, предупредили в Укргидрометцентре.
В среду, 17 июля, на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами — грозы.
Осадков не будет только на юге нашей страны, сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, сухая погода ожидается на Запорожье, на Николаевщине, на Херсонщине, на Одесчине и в захваченном Россией Крыму.
В Гидрометцентре добавили, что днем на западе, на севере, на Виннитчине и на Черкащине температура составить +19…+24 градуса, в Карпатах — +9…+14 градусов, а на остальной территории — +23…+28 градусов.
В Киеве во вторник днем прогнозируется +20…+22 градуса, возможен дождь с грозой.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле текущего года в Украине прогнозируется высокая температура воздуха. Еще один народный синоптик — Владимир Деркач, спрогнозировал, что в июле-2019 не будет жары.
В Укргидрометцентре сообщили, что на протяжении второго месяца лета прогнозируется температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.