Названы области Украины, которым светит погодная "лафа"

Во вторник на юге Украины ожидается погодная "лафа" / fishki.net

В среду, 17 июля, на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами — грозы.

Осадков не будет только на юге нашей страны, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, сухая погода ожидается на Запорожье, на Николаевщине, на Херсонщине, на Одесчине и в захваченном Россией Крыму.

В Гидрометцентре добавили, что днем на западе, на севере, на Виннитчине и на Черкащине температура составить +19…+24 градуса, в Карпатах — +9…+14 градусов, а на остальной территории — +23…+28 градусов.

В Киеве во вторник днем прогнозируется +20…+22 градуса, возможен дождь с грозой.

Во вторник на юге Украины ожидается погодная "лафа" / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле текущего года в Украине прогнозируется высокая температура воздуха. Еще один народный синоптик — Владимир Деркач, спрогнозировал, что в июле-2019 не будет жары.

В Укргидрометцентре сообщили, что на протяжении второго месяца лета прогнозируется температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.