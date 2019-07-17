Уничтожение боинга MH17 на Донбассе: СБУ повязала водителя трейлера, перевозившего всесокрушающий Бук

Поймали водителя, который перевозил Бук / Reuters

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли и задержали водителя трейлера, перевозившего всесокрушающий зенитно-ракетный комплекс Бук, из которого был сбит в небе над Донбассом авиалайнер Malaysia Airlines рейса MH17, заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Отметим, катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Так вот, представитель СБУ показал видеосюжет Объединенной следственной группы (JIT), частью которого является снятое на телефон видео с зафиксированным передвижением ЗРК по Донецку на автотягаче.

Читайте такжеСкандал с малазийским заявлением по крушению Боинга: в дело вмешались Нидерланды"Благодаря этому видео и этому телефону мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", - сказал Маяков на брифинге в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее сообщалось, главную улику в деле о сбитом малазийском Боинге рейса МН17 над Донбассом, которая произошла летом 2014 года, международное следствие купило у людей из так называемой ДНР.

Также ранее Нидерланды объявили виновных в крушении боинга на Донбассе - среди них украинец.

Также ранее было опубликовано интервью с откровениями захваченного экс-начальника "ПВО ДНР", который причастен к трагедии малазийского Боинга в небе над Донбассом. Владимир Цемах подчеркнул: "Я этого пацана вытаскивал. Я этот Бук прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где его забирал".