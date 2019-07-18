В Укргидрометцентре назвали области-погодные неудачники

В Украине сегодня в ряде областей будут грозы, предупредили синоптики / vk.com/typical_cherkassy

В четверг днем, 18 июля, на большей части территории Украины ожидается сухая и теплая погода.

Сегодня осадки прогнозируются только в пяти областях, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, дождь с грозой будет в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях, а на Киевщине — просто дождь.

В Гидрометцентре отметили, что в четверг на западе украинского государства максимальная температура составит +24 градуса, в центре и на севере — +23, а на востоке и на юге — +29. В Киеве днем ожидается +21...+23 градуса.

"…18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей — чрезвычайный уровень пожарной опасности", — предупредили в Укргидрометцентре.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле текущего года в Украине прогнозируется высокая температура воздуха. Еще один народный синоптик — Владимир Деркач, спрогнозировал, что в июле-2019 не будет жары.

В Укргидрометцентре сообщили, что на протяжении второго месяца лета прогнозируется температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.