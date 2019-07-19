В Грузии вышла из тюрьмы мать освобожденных Зеленским детей

Юлия Сусляк, перевозившая в Абхазию 10 украинских детей, вышла на свободу / Фото: скриншот из видео

В Тбилиси суд освободил из-под стражи гражданку Украины Юлию Сусляк, обвиняемую следствием в торговле детьми.

Как сообщает Рустави 2, адвокат обвиняемой утверждает, что прокурорам не удалось доказать вину его подзащитной.

Отмечается, что Сусляк отпустили на свободу прямо в зале суда, не избрав меру пресечения. Дело украинки будет передано из Грузии в Украину, где следствие будет продолжаться.

Мать 10 детей утверждает, что грузинские правоохранители сфабриковали против нее дело. Она обвиняет следователей в давлении, поскольку они якобы вынуждали ее признать свою вину. Сусляк заявила, что стражи порядка Грузии спекулировали тем, что она не знает местного законодательства.

Как известно, Сусляк была задержана в Грузии 25 апреля, когда она пыталась уехать в оккупированную Россией Абхазию с 10 детьми, семеро из которых родились от суррогатных матерей в течение одного года. Затем Владимир Зеленский предоставил президентский борт, чтобы перевезти детей из Грузии в Украину.

Напомним, Полторак рассказал об инциденте во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Тогда резонанс спровоцировало видео, на котором создается впечатление будто глава государства толкает военного чиновника.