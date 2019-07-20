Многоходовая спецоперация: Тука объяснил, почему телемост с РФ был провокацией

20 июля 2019, 01:30

Анонс телемоста был выполнен в провокационном стиле, подчеркнул Георгий Тука.

Георгий Тука
Георгий Тука / Главред

Скандал вокруг телемоста между Украиной и РФ является многослойной и многоходовой российской спецоперацией, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"И далеко не всегда то, что лежит на поверхности, является истинным смыслом. Представьте себе картину. Телемост начался. В киевской студии находится, например, Оксана Забужко, а в московской – Лия Ахеджакова или Андрей Макаревич. И вроде бы никакого скандала в эфире не было бы, потому что люди разговаривали бы на одной волне", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

По его мнению, сама подача информации об этом телемосте, сам анонс уже был выполнен в провокационном стиле.

"Во-первых, кто его анонсировал? Главный медийный рупор Кремля. Во-вторых, каким нашим украинским каналом организовывался бы и транслировался бы этот телемост? Каналом NewsOne, принадлежащим куму Путина. Я не удивлюсь, если окажется, что никакой реальной подготовки к этому телемосту вообще не было. Потому что достаточно было самого анонса", - добавил Тука.

Читайте также"Путин, ты ху*ло": журналист анонсировал телемост Киев – ТбилисиНапомним, российский одиозный ведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между российским пропагандистским телеканалом Россия 1 и украинским каналом Newsone. Анонсированный телемост между РФ и Украиной вызвал серьезный резонанс в обществе, против него выступили украинские власти.

Newsone отказался от проведения мероприятия, однако в России решили провести свой "телемост": Всероссийская государственная телерадиовещательная компания пригласила российских и украинских участников 12 июля в студию телеканала Россия 1 в Москве. Позднее сообщалось о том, что сайт Миротворец наказал ведущего этого телемоста с российской стороны – Андрея Малахова.

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Россия Георгий Тука Украина телемост Надо поговорить
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