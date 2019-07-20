Коррозия и ржавчина: у Зеленского показали крейсер Украина изнутри

Крейсер Украина более похож на гору металлолома, а не на военный корабль / Скриншот

В рамках визита президента Владимира Зеленского на Николаевский судостроительный завод состоялось посещение известного ракетного крейсера Украина, который входит в состав Военно-морских сил.

В ролике, опубликованном в YouTube, зрители могут увидеть судно изнутри.

Камера вслед за главой государства путешествует по палубе, демонстрирует коридоры и крышу крейсера. Многие помещения судна находятся в удручающем состоянии, они поражены коррозией и поржавели. Несмотря на то, что былое величие корабля просматривается в деталях интерьера и оборудовании, однако его запущенный вид весьма очевиден.

Снаружи крейсер также довольно сильно поржавел. Складывается впечатление, что судно, будто музей, и им никто не пользуется уже много лет.

Как известно, с 1990 года, после спуска на воду, ракетный крейсер Украина находится на территории Николаевского судостроительного завода в недостроенном состоянии. Корабль оснащён зенитным ракетным комплексом среднего радиуса действия, а также установкми для противокорабельных ракет. В 2017 году экс- президент Украины Петр Порошенко принял решение о демонтаже оборудования и продаже недостроенного крейсера на лом. Однако Зеленский во время визита в Николаев заявил: "Мы распиливать не дадим. Это невозможно".

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали ракетный крейсер Украина, которые находится на территории госпредприятия.